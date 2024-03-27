Samsung Pay прекращает работу в России с 3 апреля

С 3 апреля 2024 года Samsung Pay в России перестает работать с карточками МИР: добавленные карты будут удалены из приложения, а добавить новые не получится. Об этом сообщила компания Samsung.

При этом Samsung сообщает, что удаление карт не повлияет на возможность платить картой в обычных точках продажи или онлайн.

Представители бренда не указали причину в сообщении. Вероятно, прекращение работы Samsung Pay в России связано с новыми санкциями США, наложенными на Национальную систему платежных карт. НСПК является оператором карт «Мир».

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 