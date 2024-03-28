С 28 марта в Беларуси запрещено хранить дроны

С 28 марта 2024 года в Беларуси начал действовать запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов начинает действовать. 

Такую меру предусматривает Указ №297. До 25 марта владельцы дронов должны были продать их или на безвозмездной основе передать в «Белаэронавигацию», Белорусский Красный Крест, волонтерскую организацию «Крылья».

Напомним, что в сентябре 2023 года в Беларуси были приняты новые правила использования гражданских беспилотников.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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