С 28 марта в Беларуси запрещено хранить дроны

С 28 марта 2024 года в Беларуси начал действовать запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов начинает действовать.

Такую меру предусматривает Указ №297. До 25 марта владельцы дронов должны были продать их или на безвозмездной основе передать в «Белаэронавигацию», Белорусский Красный Крест, волонтерскую организацию «Крылья».

Напомним, что в сентябре 2023 года в Беларуси были приняты новые правила использования гражданских беспилотников.