TikTok планирует выпустить новое приложение для обмена фотографиями, которое можно будет использовать в Instagram. В уведомлении, отправленном пользователям, TikTok сообщает, что запускает «новое приложение для публикации фотографий» под названием TikTok Notes.

В уведомлении говорится, что приложение будет делиться «существующими и будущими общедоступными публикациями с фотографиями TikTok» в TikTok Notes. Новый URL-адрес photo.tiktok.com (архивная версия), обнаруженный TechCrunch, также ненадолго появился в сети с предложением открыть публикацию в приложении TikTok Notes.

TikTok сообщает, что «исследует способы предоставления сообществу возможности создавать и делиться своими фотографиями и текстом в специальном пространстве для этих форматов», но не уточнил, когда планирует выпустить приложение.