МТС рассказал школьникам о правилах безопасности в цифровой среде

МТС провел открытую лекцию для учеников гимназии № 56 г. Минска в рамках проекта #ИнтернетБезБуллинга. Во время встречи специалисты компании рассказали школьникам о причинах и последствиях кибербуллинга, а также где и как можно получить помощь, если ребята все же столкнулись с травлей в интернете.

Встреча состоялась в рамках проекта #ИнтернетБезБуллинга, который МТС реализует совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. В мероприятии приняли участие коло 120 гимназистов 4-х классов. Для них выступила ведущий специалист по корпоративному обучению компании МТС Татьяна Асинская. Она подробно рассказала, что такое кибербуллинг, как с ним справляться и кто такие «тролли» в интернете.

Также с ребятами пообщался Андрей Байков, начальник отдела эксплуатации и технической поддержки управления инновационных решений МТС. Он поделился техническими лайфхаками, которые помогут защитить аккаунты детей в соцсетях и избежать неприятных ситуаций в интернете.

«В эпоху цифровой трансформации кибербуллинг становится все более актуальной проблемой, особенно среди детей и подростков. МТС, развивая различные сервисы для абонентов, принимает на себя важную миссию в области образования, предоставляя школьникам не только доступ к технологиям, но и обучая их стратегиям безопасного поведения в онлайн-пространстве. Проект #ИнтернетБезБуллинга является мощным инструментом для борьбы с травлей в сети», — отметила Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.

Во время встречи ребята приняли участие в познавательной викторине и получили ответы на вопросы о правильном поведении в онлайн-мире. Кроме того, каждый ребенок получил воркбук «Как защититься от травли в интернете и самим не стать хейтерами». В пособии в доступной форме раскрыта тема кибербуллинга: теоретическая информация чередуется с творческими и практическими упражнениями. Воркбук помогает родителям и педагогам научить детей эффективной стратегии защиты.

«Такие лекции и учебные материалы — важный шаг в защите и поддержке наших учеников в цифровом мире. Очень приятно, что телеком-оператор уделяет внимание теме безопасности детей в интернете. Запретить пользоваться современными технологиями — невозможно. Важно научить ребят достойно вести себя в интернете и правильно реагировать на потенциально опасные ситуации. А также рассказать им, куда обращаться за помощью в случае необходимости», — поделилась Теленченко Лилия Венадьевна, классный руководитель 4 «А» класса гимназии № 56 г. Минска.

Инициатива МТС и ЮНИСЕФ #ИнтернетБезБуллинга направлена на профилактику травли в интернете среди детей и подростков. В рамках проекта созданы обучающие ролики, тест-тренажеры и воркбук по антибуллингу, которые помогают получить больше информации об онлайн-травле и обучают детей, родителей и педагогов безопасному поведению в сети.