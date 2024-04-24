В Беларуси появились вредоносные приложения, использующие технологию WebApk

В Беларуси зафиксировали появление вредоносных мобильных приложений, которые используют технологию WebApk. Вредоносные программы маскируются под приложения трех местных телеком-операторов. Об этом на конференции «Цифровой банкинг, 2024» в Минске рассказал Дмитрий Дудков, специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству.

Технология WebAPK позволяет злоумышленникам обходить системы защиты Android-устройств , загружая вредоносное приложение на устройство не из магазина PlayStore, а из браузера Google Chrome, причем как проверенное и безопасное. 

Летом прошлого года об этой схеме атаки предупреждал CERT Польши — там хакеры создавали фейковые приложения банков. А в Беларуси решили зайти через телеком.

Атака на пользователя начинается с сообщения в мессенджере или SMS с предложением обновить приложение мобильного оператора. Если жертва совершит апдейт, злоумышленники получают контроль над телефоном, в том числе доступ к мессенджерам и платежным онлайн-сервисам.  

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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