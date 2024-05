Представлен смартфон Google Pixel 8A

Pixel 8A официально представлен. Смартфон оснащен новейшим процессором Google, появилось множество функций искусственного интеллекта. Цена девайса в США — 499 долларов.

8A сохраняет ту же форму и размер, что и его предшественник. Но его 6,1-дюймовый экран получил несколько существенных обновлений: максимальная частота обновления теперь составляет 120 Гц вместо 90 Гц, а яркость панели становится на 40 процентов ярче, до 2000 нит в режиме максимальной яркости.

Смартфон оснащен ИИ-функциями, включая Best Take, Magic Editor и Audio Magic Eraser. Также доступен Circle to Search, и 8A сможет запускать оптимизированную для мобильных устройств модель искусственного интеллекта Google Gemini Nano.

Оперативной памяти по-прежнему 8 ГБ, а встроенной памяти — 128 ГБ, хотя теперь есть вариант с 256 ГБ. Аппаратное обеспечение камеры не изменилось по сравнению с 7A, включая стабилизированный 64-мегапиксельный основной датчик. Степень защиты IP67 соответствует 7A, а емкость аккумулятора немного выше — 4492 мАч по сравнению с 4385 мАч. Беспроводная зарядка доступна через Qi 1.3 мощностью до 7,5 Вт.