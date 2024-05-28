Samsung представила новый телевизор с AI

AI-телевизор Samsung 2024 Neo QLED 8K QN900D оснащен самым мощным на сегодняшний день процессором 8K NQ8 3-го поколения, а также нейронным процессором (NPU), который работает в два раза быстрее, чем модель прошлого поколения. Количество нейронных сетей выросло в 8 раз – с 64 до 512, что позволяет AI-телевизору анализировать и оптимизировать контент в режиме реального времени.

Создание эффекта погружения становится возможным благодаря технологиям 8K AI Upscaling Pro и AI Motion Enhancer Pro. Работая вместе, они обеспечивают четкость изображения за счет повышения резкости контента низкого разрешения, минимизации искажений и размытия картинки.

При просмотре фильма с помощью технологии Object Tracking Sound (OTS) Pro зрители становятся участниками событий благодаря эффекту присутствия. Реалистичность звучания достигается при помощи искусственного интеллекта, который анализирует происходящее на экране и меняет направление звука за движущимися объектами, используя всю мощность 6.2.4-канальной аудиосистемы телевизора в 90Вт.

Режим интеллектуального энергосбережения AI Energy Mode экономит электроэнергию благодаря датчикам, которые анализируют окружающее освещение и автоматически регулируют яркость экрана телевизора. Процессор телевизора распознает движение на экране и автоматически изменяет настройки яркости.

Операционная система Samsung Tizen OS настраивает контент в соответствии с предпочтениями пользователей, сохраняя их конфиденциальность с помощью платформы Samsung Knox.