YouTube запустил раздел Playables с бесплатными играми

Команда разработки и развития YouTube в официальном блоге популярного видеохостинга сообщила, что новая игровая инициатива компании — Playables — переходит на следующий уровень.

Напомним, Playables представляют собой подборку бесплатных казуальных игр, доступных прямо на YouTube. Тестирование раздела началось в прошлом году (в том числе для подписчиков Premium), а закончилось в марте текущего.

Как сообщает Google, теперь к Playables может приобщиться больше людей — функцию начали «выкатывать» для всех пользователей. Процесс это постепенный — в ближайшие месяцы компания будет расширять доступность раздела.

Найти Playables можно во вкладке «Навигатор» и на главной странице YouTube в браузерной версии сервиса или в мобильном приложении для устройств на базе iOS и Android.

На данный момент секция Playables включает более 75 легковесных игр: шахматы, кроссворды (Words of Wonders) и популярные мобильные развлечения вроде Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack.

Пользователям Playables доступна возможность сохранения прогресса, а также отслеживания своего лучшего счёта. Кроме того, геймеры могут поделиться понравившимися развлечениями с друзьями (меню с тремя точками).

Команда YouTube также призывает пользователей делиться своими идеями по улучшению Playables. Кнопка «Отправить отзыв» скрывается на экране с игрой за меню с тремя точками.