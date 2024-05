ЕС учредил орган, который будет следить за безопасным развитием ИИ

Европейский Союз представил структуру нового Управления по искусственному интеллекту, которое будет играть важную роль в формировании европейской экосистемы ИИ в ближайшие годы. Управление создается в соответствии с новым Законом об искусственном интеллекте ЕС, который может вступить в силу до конца июля.

Управление будет выполнять несколько опций: помогать в регулировании рисков, связанных с ИИ, и способствовать внедрению инноваций в данной сфере. Оно также сможет оказывать глобальное влияние, так как некоторые страны самостоятельно формируют подходы к управлению.

Управление будет состоять из пяти основных подразделений. Первое будет отвечать за обеспечение соблюдения новых законов об ИИ в государствах-членах ЕС. Второе подразделение отвечает за безопасность и анализ рисков, создаваемых новыми моделями искусственного интеллекта. Третье подразделение Excellence in AI and Robotics будет координировать и финансировать научные исследования и разработки в сфере ИИ в ЕС. Четвертое под названием AI for Social Good посвящен теме «ИИ на благо общества». А подразделение «Инновации и координация политики в сфере ИИ» будет отвечать за реализацию стратегии ЕС в области ИИ.