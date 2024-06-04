В БГУИР прошел первый локальный турнир по кибербезопасности

3 июня прошел первый локальный турнир по кибербезопасности среди студентов «BSUIR Cybersecurity Day», сообщает пресс-служба вуза.



В рамках соревнований 33 участника решали практические задачи, связанные с веб-уязвимостями, атаками, криптографией, стеганографией и другими аспектами информационной безопасности. Специалисты центра кибербезопасности hoster.by специально для студентов построили киберполигон - виртуальную площадку, имитирующую реальную инфраструктуру современной компании. Организаторы планируют сделать BSUIR Cybersecurity Day ежегодным событием. Это связано прежде всего с небывалым спросом на специалистов в области кибербезопасности.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:

- диплом первой степени - Владимир Великович;

- диплом второй степени - Александр Ефимчик;

- диплом третьей степени - Андрей Зелковский.