В БГУИР прошел первый локальный турнир по кибербезопасности

3 июня прошел первый локальный турнир по кибербезопасности среди студентов «BSUIR Cybersecurity Day», сообщает пресс-служба вуза.

В рамках соревнований 33 участника решали практические задачи, связанные с веб-уязвимостями, атаками, криптографией, стеганографией и другими аспектами информационной безопасности. Специалисты центра кибербезопасности hoster.by специально для студентов построили киберполигон - виртуальную площадку, имитирующую реальную инфраструктуру современной компании. Организаторы планируют сделать BSUIR Cybersecurity Day ежегодным событием. Это связано прежде всего с небывалым спросом на специалистов в области кибербезопасности.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- диплом первой степени - Владимир Великович;
- диплом второй степени - Александр Ефимчик;
- диплом третьей степени - Андрей Зелковский.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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