Резидент ПВТ выпустил приложение для детей

«Рассказки» — это новое детское приложение, переосмысливающее подход к детской книге в XXI веке. За первую неделю после релиза на App Store и Google Play оно было установлено более 12 000 раз, сообщает пресс-служба ПВТ.

Резидент Парка высоких технологий AG Softworks предлагает альтернативу классической детской литературе. Белорусские разработчики выпустили уникальный детский продукт “Рассказки”, в котором создали новый формат детской книги, сохранив любовь ко всем всемирно известным сказкам. Истории обличены в форму интерактивной книги с мини-играми, выбором сюжета и диснеевской анимацией.

«Рассказки» представляют собой не только новый продукт для детей, но и целую концепцию. Это виртуальная библиотека сюжетов, способствующая обучению детей чтению. В «Рассказках» нет линейного повествования: развитие сюжета предлагает сделать выбор, превращая ребенка из пассивного читателя в активного участника сказки. Приложение сочетает в себе классические сюжеты и новые технологии, предлагая разветвленный выбор и развивающие мини-игры, одобренные практикующими детскими психологами.

Приложение обеспечивает безопасное и качественное времяпрепровождение для детей: в нем отсутствует вредоносная реклама и неодобренный психологами контент. Оно также способствует развитию воображения, логики, восприятия и аналитических способностей у детей.

Команда «Рассказок» анонсирует выпуск новой сказки каждый месяц. В июне – «Детективное агентство Глазки да Лапки», выпуск которых приурочен к участию в ярмарке профессий для самых маленьких.