Евросоюз обвинил Apple в нарушении Закона о цифровых рынках

Европейская комиссия пришла к выводу, что Apple нарушает Закон о цифровых рынках (DMA). Регулятор провёл расследование и решила, что правила платформы App Store не позволяют разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным предложениям. Если Apple признают виновной в нарушении положений DMA, то компании грозит оборотный штраф в размере до 10 % от общего объёма годовой выручки.

Еврокомиссия направила Apple предварительные результаты по итогам проведённого расследования в марте этого года. Этот случай может стать первым, когда регулятор применил новый закон для ограничения деятельности крупной технологической компании. Окончательное решение по данному вопросу будет принято не позднее марта следующего года.

«Мы считаем, что новые политики в их нынешнем виде не позволяют разработчикам приложений свободно общаться с конечными пользователями и заключать с ними сделки», — заявила Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), глава антимонопольного ведомства ЕС.

В сообщении Еврокомиссии сказано, что Apple позволяет разработчикам размещать в своём приложении ссылку на сторонний веб-сайт, перейдя на который клиент может оформить подписку или оплатить какую-то услугу, но этого недостаточно. В ведомстве также раскритиковали комиссионные сборы, которые Apple взимает с разработчиков при первоначальном привлечении новых пользователей в App Store.

Apple заявила, что за последние несколько месяцев компания уже внесла ряд изменений для соответствия требованиям DMA. «Мы уверены, что наш план соответствует законодательству, и полагаем, что более 99 % разработчиков будут платить Apple столько же или меньше в соответствии с новыми условиями ведения бизнеса, которые мы создали», — сказано в сообщении Apple.

Представитель Еврокомиссии заявил, что регулятор начнёт ещё одно расследование в отношении производителя iPhone с целью проверки новых условий взаимодействия Apple со сторонними разработчиками приложений и магазинов приложений, чтобы оценить необходимость их введения и соразмерность. Нарушение DMA может дорого обойтись Apple, вплоть до 10 % годовой выручки компании.