МТС запустил новый тарифный план для иностранных граждан — «#Безлимитище гостевой». В рамках предложения абонентам доступен безлимит мобильного интернета. Ежемесячно предоставляются и 700 минут исходящих звонков во все сети. При подключении до конца августа в течение 30 дней действует скидка на абонентскую плату.

Доступом в интернет на новом тарифе можно пользоваться без ограничений по объему трафика и скорости. В рамках абонентской платы также предоставляется возможность раздавать 100 МБ в сутки в режиме модема. Далее эта услуга будет стоить 0,75 рубля в сутки.

700 минут исходящих вызовов начисляются каждые 30 дней. Они расходуются во время звонков на номера всех белорусских операторов связи на территории Беларуси.

Абонентская плата на тарифе «#Безлимитище гостевой» составляет 39,90 рубля в месяц. При подключении по 31 августа 2024 года предоставляется скидка, благодаря которой абонплата в первые 30 дней снижена до 30 рублей в месяц.

Пользователям тарифа доступна возможность добавления SMS-роуминга. При его активации становятся недоступными все прочие услуги, включая голосовые вызовы, получение и передачу данных через интернет. Можно будет пользоваться только входящими и исходящими SMS-сообщениями. При этом размер абонентской платы будет составлять 10 рублей в месяц.

При отключении SMS-роуминга условия пользования тарифа вернутся к изначальным.

Тарифный план «#Безлимитище гостевой» доступен для подключения иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам страны, не имеющим постоянной регистрации по месту жительства в Республике Беларусь.

Подробную информацию о тарифном плане «#Безлимитище гостевой» смотрите здесь. Информация о SMS-роуминге — здесь.