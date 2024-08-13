В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

«Базальт СПО» — разработчик российской операционной системы ALT Linux, которая используется в рабочих станциях, серверах и при создании виртуальной инфраструктуры, — зарегистрировал товарный знак AltPhone. Это следует из данных системы СПАРК. Как сообщает РБК, так будет называться мобильная операционная система, над которой работает компания.

В составе платформы — свободное программное обеспечение: ядро Linux и программные компоненты, включенные в независимый репозиторий проекта «Сизиф». В рамках последнего специалисты «Базальт СПО» сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но с какими именно, представитель не уточнил.

Сейчас операционная система находится на стадии разработки и не является законченным продуктом. Сроки вывода продукта на рынок, инвестиции в его разработку и другие детали в «Базальт СПО» комментировать отказались.