Rutube запустил быстрый перенос контента с YouTube

YouTube-блогеры смогут перенести свои видео на видеохостинг Rutube за несколько часов. О том, что платформа запустила опцию быстрого переноса контента, сообщает РИА Новости.

«На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — говорится в сообщении. В компании отметили, что за один раз авторы могут продублировать на Rutube до двух тысяч роликов.

Процесс переноса контента с YouTube на Rutube обычно занимает несколько часов, заявили в компании. «Но в некоторых случаях — от двух до пяти дней», — отмечается в сообщении.

Поле для дублирования роликов с другой платформы появилось в разделе «Настройка канала». Для переноса контента авторам необходимо подтвердить факт владения каналом. В компании пояснили, что для этого в описание своей страницы на YouTube будет необходимо добавить проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество видео, которое нужно импортировать на Rutube.

В компании подчеркнули, что для переноса видео на Rutube размер одного ролика не должен превышать 25 гигабайт, а его длительность — пяти часов. Кроме того, импортируемые на платформу ролики должны быть опубликованы в открытом доступе.

В Rutube также сообщили, что продублированные с YouTube на Rutube видео сохраняют название, описание, обложку и дату публикации. Кроме того, сохраняется также и качество импортируемых роликов. Представители компании добавили, что все ролики перед переносом проходят модерацию.