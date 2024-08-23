"Яндекс Погода" обещает более точные прогнозы

Разработчики "Яндекс Погоды" сообщили, что они внедрили технологию OmniCast, которая помогает улучшить локальный прогноз погоды на уровне городских кварталов.

OmniCast стала частью технологии "Метеум", которая лежит в основе сервиса. "Метеум" использует множество источников данных: информацию с наземных метеостанций, радаров и спутников, а также прогнозы погоды мировых поставщиков.

К сожалению, метеостанции расположены неравномерно, в результате сложно дать точный прогноз там, где их мало. OmniCast восполняет этот пробел за счет любительских метеостанций, которые расположены повсеместно. Кроме того, они передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные – раз в три часа. Все результате "Метеум" может выдавать прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров и чаще его пересчитывать. Локальный прогноз особенно актуален для крупных городов, где в каждом районе свой микроклимат.