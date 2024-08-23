В России введут налог для компаний, использующих зарубежное ПО

В сентябре Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект о сборе для компаний, использующих зарубежное программное обеспечение. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По мнению министра, если бизнес использует иностранное ПО, то за это нужно платить. Эта мера направлена на поддержку отечественных разработчиков софта. Собранные средства планируется распределить на гранты и на создание фонда для льготного кредитования в ИТ-сфере.

Планируется, что новая мера не затронет малый и средний бизнес, а также бюджетные организации.

Представители крупного бизнеса уже отреагировали на планируемое нововведение. В частности, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов выразил обеспокоенность по поводу дополнительной нагрузки на бизнес, учитывая растущие затраты на разработку собственного ПО при отсутствии поддержки со стороны зарубежных компаний.