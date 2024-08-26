Французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей на двое суток

Суд в Париже продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов, сообщают издания La Provence и AFP. Таким образом, суммарно срок ареста увеличился до 96 часов, по истечении которых ему или предъявят обвинение, или выпустят на свободу.

Как уточняют эксперты, в особо тяжелых случаях, таких как торговля наркотиками или терроризм (а именно в таких преступлениях подозревают Дурова), содержание под стражей может быть увеличено до 120-144 часов. И даже в случае принятия решения об освобождении, еще до 20 часов содержания в полиции могут быть добавлены, если требуется доставка обвиняемого в суд.