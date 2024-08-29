МТС предложил обмен бонусных баллов на коды для игры Tanks Blitz

Абоненты МТС получили возможность обменивать свои бонусные баллы на коды для игры Tanks Blitz. Их активация предоставляет доступ к премиум-аккаунту на 3 дня и несколько контейнеров с полезными игровыми предметами.

Получать ценный контент в игре могут участники программы «МТС Бонус», которая позволяет накапливать баллы за пользование услугами связи МТС. Стоимость одного бонус-кода для Tanks Blitz составляет 650 баллов. Приобретать их можно неограниченное количество раз.

Каждый бонус-код уникален. Его активация начисляет на учетную запись игрока 3 дня премиум-аккаунта, 1 контейнер «Собери их все» и 2 мини-мистических контейнера.

Обменять баллы на бонус-коды для игры Tanks Blitz можно через мобильное приложение «Мой МТС» или интернет-помощника. Для этого в разделе «МТС Бонус» нужно выбрать подарок «Бонус-код: Tanks Blitz от Lesta Games». Код также придет, если отправить SMS-сообщение с текстом «70» на короткий номер 7070.

Бонус-код применяется на сайте игры. Чтобы им воспользоваться, нужно в разделе магазина нажать кнопку «Активировать код» и следовать инструкции.

Присоединиться к программе «МТС Бонус» может любой абонент МТС – физическое лицо. «МТС Бонус» позволяет накапливать бонусы за пользование услугами связи оператора и затем обменивать их на дополнительные минуты, интернет-трафик, SMS-пакеты, средства на счет мобильного номера или домашнего интернета, а также другие подарки. Регистрация и участие в программе бесплатны.