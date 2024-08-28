Французский суд освободил Павла Дурова из-под стражи

Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей. Тем не менее, в дальнейшем его ждет допрос и возможное предъявление обвинения. Об этом сообщает BFM TV.

Сегодня также стало известно, что, кроме Павла, французские власти выдали ордер на арест и его брата Николая. Также в материалах уголовного дела фигурирует их партнер Илья Перекопский. Ордер был выписан еще в марте.

Под стражей Павел Дуров провел четыре дня.

(Будет дополнено)

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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