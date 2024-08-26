Telegram заявил, что соблюдает законы ЕС

Через сутки после задержания Павла Дурова команда Telegram сделала официальное заявление. В нем говорится:

"Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.

Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.

Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации.

Ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами."

Французские правоохранители подозревают Дурова в том, что он как владелец Telegram способствует незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству. Ордер на арест вступил в действие, как только Павел оказался на территории Франции.