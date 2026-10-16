Вышло большое обновление мессенджера Max. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте.

Рекомендации каналов. После подписки на новый канал на экране пользователя отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним. Таким образом пользователи могут найти новых авторов и подписаться на новые каналы.

Архив историй. Получить доступ к архиву историй можно в разделе «Чаты», удерживая нажатием иконку профиля или в настройках приложения в разделе «Мои истории».

Автосохранение медиа. Подключить или отключить автоматическое сохранение медиа из чата в галерею телефона можно в настройках приложения в разделе «Хранение и загрузка медиа», настроить комфортный размер текста – в разделе «Оформление».