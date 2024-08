Nothing стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире

Исследовательская компания Canalys сообщила, что компания Nothing стала самым быстрорастущим производителем смартфонов и беспроводных наушников в мире. Этой радостной новостью поделился в соцсетях основатель компании Карл Пей.

Рост действительно впечатляет: в сегменте смартфонов за I полугодие 2024 года продажи увеличились на 246%, а во II квартале – на 693% по сравнению с аналогичными периодами 2023 года. Это позволило Nothing занять лидирующие позиции по темпам роста на рынках Великобритании, Японии, Саудовской Аравии и Индии. Успех связывают с выпуском новых моделей бюджетных смартфонов Nothing Phone (2a), (2a) Plus и CMF Phone 1.

В сегменте беспроводных наушников показатели еще более впечатляющие: 331% за I полугодие и 769% за II квартал 2024 года. Это рост связан с выпуском новых моделей наушников Nothing ear и ear (a), которые заработали большую популярность среди пользователей.