EPAM совершил крупнейшую покупку в своей истории

Компания-разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems сообщила о намерении приобрести латиноамериканскую ИТ-компанию Neoris. Сумма сделки составит $630 млн.

Штаб-квартира Neoris находится в Майами, в компании трудятся 4700 человек в офисах в Латинской Америке, Испании и США. Neoris работает с крупными клиентами, такими как банки, промышленные предприятия, ритейл, телекоммуникации и медиа. Она оказывает им услуги в областях инженерии, анализа данных, корпоративной архитектуры, SAP, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как сообщил основатель и гендиректор EPAM Аркадий Добкин, Neoris поможет EPAM расширить свое присутствие в странах Латинской Америки.

Покупка Neoris станет крупнейшей сделкой в истории EPAM. До нее самым большим было приобретение американской компании PolSource, занимающейся внедрением CRM-системы Salesforce, за $157 млн.