Онлайн-библиотека Flibusta оказалась на грани закрытия

Самая популярная в России и ряде стран мира пиратская библиотека «Флибуста» (Flibusta) в ближайшее время может прекратить свое существование. Основатель проекта, известный под псевдонимом Stiver, опубликовал на портале пост, в котором сообщил о своем страшном диагнозе и очень печальном прогнозе относительно развития болезни.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой, – говорится в сообщении Stiver. – К сожалению, «Флибуста» на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель».

Проект «Флибуста» стартовал в октябре 2009 г., и его целью было обеспечение полностью бесплатного доступа к книгам

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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