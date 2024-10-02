В ПВТ состоялась встреча с делегацией Республики Саха (Якутия)

В состав представительной делегации под руководством главы Республики Айсена Николаева вошли также высшие должностные лица министерств инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, по внешним связям и делам народов, сельского хозяйства, а также представители иных учреждений и ведомств. Во встрече приняла участие также и заместитель Министра экономики Республики Беларусь Мария Мажинская, сообщает пресс-служба ПВТ.

В рамках состоявшихся переговоров заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский представил гостям правовые условия работы IT-отрасли в Беларуси, сделав акцент на экспортном потенциале резидентов.

Кирилл Залесский обозначил высокий уровень взаимодействия Парка и его резидентов с российскими регионами, а также отметил особый интерес к опыту поддержки IT-отрасли в Республике Саха (Якутия), которая является одним из лидеров сферы ИКТ в России.

В развитие переговоров с делегацией Республики Саха (Якутия) в ПВТ, состоявшихся в ноябре 2021 года, Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Василий Ефимов поделился опытом поддержки IT-сферы с учетом международной обстановки, а также обозначил сферы взаимного интереса. Подробно рассказал об усилиях регионального правительства, направленных на активизацию IT-предпринимательства и поддержку профильных образовательных проектов.