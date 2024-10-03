Александр Лукашенко подписал соглашение с Россией о взаимном признании ЭЦП

Президент Беларуси ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании электронных подписей в документах при трансграничном электронном взаимодействии. Это означает, что электронные документы, подписанные в Беларуси, будут признаваться в России, и наоборот. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
К сфере применения Соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений.
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