Делегация ПВТ посетила Барановичи

Делегация Парка высоких технологий во главе с заместителем начальника Секретариата Александром Мартинкевичем посетила Барановичи. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В рамках визита проведены круглые столы, посвященные реализации образовательного проекта «Информатика без розетки» и развитию когнитивного интеллекта в рамках дополнительного образования для детей с особенностями психофизического развития.

В текущем учебном году в проекте «Информатика без розетки» участвуют 16 дошкольных учреждений Барановичей. В барановичских «Гимназии №5» и «Средней школе №1 имени С.И.Грицевца» делегация на практике увидела, как реализуется разработанная ПВТ программа факультатива «Лаборатория открытий».

Факультатив направлен на углубление знаний учеников об окружающем мире, формирование интереса к изучению естественных наук и способствует успешному освоению образовательных областей, тем, учебных предметов и дисциплин естественно-математического профиля. В ходе освоения программы, учащиеся знакомятся с физикой, учатся анализировать и понимать физическую природу окружающих их явлений.

Занятия по программе «Лаборатория открытий» ведутся в 9 учреждениях общего среднего образования в г.Барановичи. В ходе визита Александр Мартинкевич подчеркнул, что «сильная система образования является основой успешного развития Парка высоких технологий. Парк активно участвует в создании в Беларуси элементов непрерывной системы подготовки инженерных кадров для ИТ-отрасли: детский сад – школа – университет».

Значимой частью визита ПВТ стало посещение и ознакомление с деятельностью Детского технопарка равных возможностей. В ходе посещения начальник стартап-центра Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Дмитрий Микулко выступил перед учащимися с лекцией об инновационном предпринимательстве и обсудил с преподавателями возможные форматы сотрудничества.

«Необходимо уже с ранних лет знакомить детей с новыми технологиями и выявлять таланты, интересующиеся инженерно-технической сферой, чтобы помочь детям в развитии инженерного мышления и получении достойного образования» – отметил Александр Мартинкевич.