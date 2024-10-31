ПВТ посетила делегация Сахалинской области

Парк высоких технологий посетила делегация Сахалинской области Российской Федерации, возглавляемая губернатором Валерием Лимаренко.

Представляя гостям Парк и его роль в экономике Беларуси, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский остановился на правовых условиях работы, налоговом режиме, основных моделях цифрового бизнеса, а также передовых разработках компаний-резидентов. «На сегодняшний день большинство IT-компаний страны являются резидентами ПВТ. Они работают по различным направлениям и предлагают заказчикам свои уникальные решения как для внутреннего, так и для внешних рынков», – отметил Кирилл Залесский.

Во встрече также приняли участие представители компаний-резидентов Парка высоких технологий: ООО «БелХард Девелопмент», ООО «Азати», ООО «ИТТАС», ООО «Эксон Ай Ти», которые ознакомили гостей с собственными решениями в сфере проектирования и создания систем защиты информации, разработки картографических сервисов и геоинформационных систем, программных продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, интеллектуальных поисковых систем, систем для автоматизации управления предприятием, программного обеспечения для управления финансовыми потоками и другое.

Особое внимание губернатора привлекли IT-решения для нефтегазовой отрасли, разработанные на базе ИИ. «Искусственный интеллект – это то, что нас интересует, мы единственный регион, который внедряет ИИ тотально», – подчеркнул Валерий Лимаренко, пригласив резидентов ПВТ к сотрудничеству.

В ходе обсуждения были также затронуты вопросы взаимодействия резидентов Парка и университетов страны, создания условий для развития продуктовой модели бизнеса, гостей заинтересовал белорусский опыт в сфере блокчейн, криптовалют, осуществления сделок с токенами.