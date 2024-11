Samsung представила линейку интерьерных устройств

Компания Samsung Electronics представила линейку интерьерных устройств в сфере домашних

развлечений — проекторы The Premiere 9 и The Premiere 7.

Оба устройства отличаются ультракоротким фокусом и разрешением 4K с проекцией до 130 дюймов. Кроме того, проектор Premiere 9 оснащен тройной лазерной технологией, повышающей точность цветопередачи и уровень яркости.

Проекторы The Premiere оснащены технологиями улучшения качества изображения на основе искусственного интеллекта, включая AI Масштабирование и Vision Booster. Технология AI Масштабирования позволяет воспроизводить контент в разрешении 4K независимо от его исходного качества, а функция Vision Booster автоматически регулирует уровень яркости и контрастности в зависимости от условий освещения для достижения оптимальной картинки.

Встроенные динамики с технологией Dolby Atmos, реализованные в обеих моделях, обеспечивают мощное и захватывающее звучание, создавая атмосферу настоящего домашнего кинотеатра без необходимости использовать дополнительную аудиотехнику. Проектор The Premiere 9 оснащен 40-ваттными 2.2.2-канальными динамиками, а The Premiere 7 — 30-ваттными 2.2-канальными динамиками, создающими масштабный окружающий звук. На новых проекторах The Premiere предустановлена операционная система Samsung Tizen Home