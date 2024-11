"Яндекс" запускает линейку ИИ-помощников для школьников и студентов

"Яндекс" запустит образовательные продукты на основе YandexGPT — ИИ-помощника по математике для школьников и платформу с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и авторов онлайн-курсов EdTech-компаний. Продукты помогут изучать контент, готовиться к занятиям, тестам и экзаменам, а также выполнять рутинные задачи. В "Яндекс Образовании" развитие ИИ-помощников станет приоритетным направлением в 2025 году, рассказала директор "Яндекс Образования" Дарья Козлова на ежегодной конференции "Яндекса" Yet another Conference on Education.

Первым продуктом в новой линейке станет ИИ-помощник "Яндекс Учебника" по математике для 5–8-х классов. Он будет задавать наводящие вопросы для поиска решения задач и поможет в освоении школьной программы. С 13 ноября можно оставить заявку на тестирование демо-версии помощника, а с 1 декабря доступ к нему получат более 6 миллионов учащихся школ.

Следующим этапом станет запуск платформы образовательных ИИ-помощников. Студентам она поможет гибко и персонализировано осваивать современные технологии и навыки, выстраивать персональный трек обучения, вести диалог с ИИ-помощником и просить его объяснить любой фрагмент материала простыми словами. Преподаватели и авторы смогут загружать на платформу исследования и учебные материалы, проводить диагностику компетенций — им платформа поможет по-новому посмотреть на свой контент и выдаст рекомендации по его улучшению.

Каждый пользователь сможет зарегистрироваться на платформе и завести персонального образовательного ИИ-помощника. Он будет работать в текстовом и аудиоформатах. Пилотный проект платформы начнут тестировать несколько университетов-партнёров в начале 2025 года. В дальнейшем на платформе появятся новые инструменты, и она станет доступна для всех.