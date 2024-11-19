Делегация Филиппин посетила Парк высоких технологий

Делегация Филиппин во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в Республике Беларусь с резиденцией в г.Москве Игорем Гарлитом Байленом посетила Парк высоких технологий.

Гости ознакомились с правовыми условиями работы IT-отрасли Беларуси, примерами уникальных разработок резидентов Парка, ролью и вкладом ПВТ в экономику страны.

Как отметил в своем выступлении заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский: «Парк высоких технологий – это точка притяжения для иностранных делегаций, посещающих Республику Беларусь».

Филиппинская сторона назвала важным открытием инновационный правовой режим для IT-отрасли в Беларуси, особо подчеркнув интерес к истории успеха всемирно известных белорусских разработок с технологической пропиской Парка, среди которых Вайбер.

– Вайбер является одной из наиболее популярных платформ на Филиппинах, и впечатляет, что в повседневной жизни нашей страны так активно используются белорусские IT-продукты.

Важной темой встречи стало развитие сотрудничества в сфере медтеха. «На Филиппинах известны инновационные решения резидентов ПВТ в сфере телемедицины. Кроме того, нашим квалифицированным врачам в помощь необходимы предиктивные технологии», – отметил Посол Игорь Гарлит Байлен.

Гостям была также представлена подробная информация о ряде белорусских медтех-разработок. Среди них «умная операционная» Сириус (ООО «Платформа «Медикт»), которая объединяет в единое информационное пространство весь операционный блок, проект «RIAmed» (ООО «Цифровая реанимация»), где реализованы алгоритмы и технологии для сбора и обработки больших данных в режиме реального времени с медицинского оборудования для управления рисками при принятии врачебных решений, а также программный комплекс обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения медицинских диагностических изображений 3D MeD (ООО «Комета Рад»).

В ходе переговоров подтверждена готовность сторон к расширению и укреплению контактов с сфере телемедицины, других направлений, представляющих взаимный интерес, а также участию в отраслевых мероприятиях для дальнейшего развития контактов.