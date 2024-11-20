МТС представил новый тарифный план «Приветливый 2.0»

МТС представил тарифный план для практичных абонентов «Приветливый 2.0». В рамках него пользователи получат 350 минут для звонков близким в сети МТС и 500 Мб интернет-трафика на максимальной скорости за 9,90 белорусских рублей в месяц.

Первый месяц абонентам тарифного плана «Приветливый 2.0» бесплатно доступен 1 Гб дополнительного трафика с неограниченным доступом к интернету до 512 Кбит/с. После завершения пробного периода услугой можно пользоваться за 6 рублей в месяц.

Кроме стандартных опций, пользователи могут при необходимости добавить к тарифу безлимитные звонки на номера МТС и подключить Подписку МТС Премиум+ с музыкой, книгами, кино, сериалами и ТВ.

Тарифный план «Приветливый+» с 19 ноября переводится в архив.