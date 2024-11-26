Google Play будет предупреждать о низкокачественных приложениях

Компания Google работает над новой функцией магазина Play Store, которая будет предупреждать пользователей о возможно низком качестве приложений.
В свежей версии 43.7.19-31 приложения Play Store были обнаружены уведомления, которые помогут пользователям при выборе.
Теперь на странице информации о приложении могут появляться сообщения о том, что:
- Данное приложение часто удаляется по сравнению с аналогами;
- У приложения мало активных пользователей по сравнению с другими;
- У Play недостаточное количество пользовательских данных об этом приложении.
Также Play может предупредить, что у приложения скрыта информация о разработчиках или же оно запрашивает слишком много пользовательских данных. Эти сообщения не будут всплывать перед загрузкой, но будут отображаться на странице приложения.
Стоит отметить, что приложения с малым количеством пользователей или отзывов необязательно являются бесполезными или плохими. Тем не менее, этот шаг поможет повысить доверие к экосистеме Google Play и улучшит пользовательский опыт.
Судя по всему, новая опция заработает в ближайшее время.
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