Google Play будет предупреждать о низкокачественных приложениях

Компания Google работает над новой функцией магазина Play Store, которая будет предупреждать пользователей о возможно низком качестве приложений.

В свежей версии 43.7.19-31 приложения Play Store были обнаружены уведомления, которые помогут пользователям при выборе.

Теперь на странице информации о приложении могут появляться сообщения о том, что:

Данное приложение часто удаляется по сравнению с аналогами;

У приложения мало активных пользователей по сравнению с другими;

У Play недостаточное количество пользовательских данных об этом приложении.

Также Play может предупредить, что у приложения скрыта информация о разработчиках или же оно запрашивает слишком много пользовательских данных. Эти сообщения не будут всплывать перед загрузкой, но будут отображаться на странице приложения.

Стоит отметить, что приложения с малым количеством пользователей или отзывов необязательно являются бесполезными или плохими. Тем не менее, этот шаг поможет повысить доверие к экосистеме Google Play и улучшит пользовательский опыт.

Судя по всему, новая опция заработает в ближайшее время.