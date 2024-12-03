В БГУИР подвели итоги олимпиады «BIT-Cup-2024»

Олимпиада BIT-Cup - это соревнования, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, которые обучаются наиболее востребованным на рынке информационным технологиям.

Мероприятие проводится с 2014 года, участие в нем принимают лучшие студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и других учебных учреждений нашей страны. Отличительной чертой соревнований является их практическая ориентированность, что позволяет и самим студентам, и их преподавателям оценить уровень не только теоретических знаний, но и практической подготовки. Ежегодно компании-партнеры подготавливают для олимпиады направления по прикладным задачам из сферы IT, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году было 5 конкурсов компаний:
-SuccessCraft «Frontend development in SalesForce»;
-SoftTeco «Алгоритмы и структуры данных, базы данных»;
-SoftTeco «NET в действии: веб-приложения»;
-PlaysDev «DevOps Challenge»;
-Hoster.by «Кибербезопасность».

В финале соревнований 33 студента со всей Беларуси поборолись за ценные подарки в направлениях «Алгоритмы и структуры данных, базы данных», «.NET в действии: веб-приложения» от компании SoftTeco и «Кибербезопасность» от компании hoster.by. Финал проходил 29 ноября на базе Факультета компьютерных систем и сетей.

Победителями по направлениям стали:

(Кибербезопасность)
I место - Александр Ефимчик;
II место - Александр Голов;
III место - Андрей Фирсов.

(Алгоритмы и структуры данных, базы данных)
I место - Александр Федорако;
II место - Дарина Стасевич;
III место - Иван Сафонов.

(.NET в действии: веб-приложения)
I место - Евгений Гудорьян;
II место - Алексей Усов;
III место - Алексей Крапивницкий.

Ребятам вручили дипломы, благодарности, сертификаты и памятные подарки. 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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