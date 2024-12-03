В БГУИР подвели итоги олимпиады «BIT-Cup-2024»

Олимпиада BIT-Cup - это соревнования, направленные на выявление и поддержку талантливых студентов, которые обучаются наиболее востребованным на рынке информационным технологиям.



Мероприятие проводится с 2014 года, участие в нем принимают лучшие студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и других учебных учреждений нашей страны. Отличительной чертой соревнований является их практическая ориентированность, что позволяет и самим студентам, и их преподавателям оценить уровень не только теоретических знаний, но и практической подготовки. Ежегодно компании-партнеры подготавливают для олимпиады направления по прикладным задачам из сферы IT, сообщает пресс-служба вуза.



В этом году было 5 конкурсов компаний:

-SuccessCraft «Frontend development in SalesForce»;

-SoftTeco «Алгоритмы и структуры данных, базы данных»;

-SoftTeco «NET в действии: веб-приложения»;

-PlaysDev «DevOps Challenge»;

-Hoster.by «Кибербезопасность».



В финале соревнований 33 студента со всей Беларуси поборолись за ценные подарки в направлениях «Алгоритмы и структуры данных, базы данных», «.NET в действии: веб-приложения» от компании SoftTeco и «Кибербезопасность» от компании hoster.by. Финал проходил 29 ноября на базе Факультета компьютерных систем и сетей.



Победителями по направлениям стали:



(Кибербезопасность)

I место - Александр Ефимчик;

II место - Александр Голов;

III место - Андрей Фирсов.



(Алгоритмы и структуры данных, базы данных)

I место - Александр Федорако;

II место - Дарина Стасевич;

III место - Иван Сафонов.



(.NET в действии: веб-приложения)

I место - Евгений Гудорьян;

II место - Алексей Усов;

III место - Алексей Крапивницкий.



Ребятам вручили дипломы, благодарности, сертификаты и памятные подарки.