МТС ТВ создал праздничный адвент-календарь с киноподарками

Видеосервис МТС ТВ представил адвент-календарь для киноманов. Праздничный подарок получат все клиенты видеосервиса. Он позволит пользователям отсчитывать дни до Нового года, каждый день открывая новые окошки с фильмами.

Всемирно известная традиция воплощена в цифровом формате. Вместо коробки с пронумерованными ячейками пользователи смогут по очереди открывать динамичные окошки. В каждом из них будет находиться фильм дня. Посмотреть его можно будет на смартфоне, планшете или экране телевизора — самостоятельно или в кругу друзей и близких.

«Адвент-календарь МТС ТВ — наш подарок всем ценителям кино. Мы хотим, чтобы в домах белорусов царил уют и волшебное предвкушение праздника, поэтому собрали вместе самые добрые, трогательные и душевные фильмы. Они станут прекрасным дополнением к зимним вечерам, зарядят праздничным настроением и помогут ощутить приближение Нового года и Рождества», — поделились в МТС.

Новые пользователи получат новогодний подарок бесплатно — первые 30 дней смотреть кино, сериалы и ТВ можно за 0 белорусских рублей. Для этого достаточно перейти по ссылке и зарегистрироваться.