Хакеры похитили личные данные клиентов Cisco

Компания Cisco объявила, что 24 июля хакеры смогли получить доступ и экспортировать «подмножество базовой информации профиля» из базы данных сторонней облачной системы управления взаимоотношениями с клиентами (возможно, речь идет про CRM компании Salesforce).

По утверждению Cisco, киберпреступники использовали голосовой фишинг (вишинг), обманув представителя компании, чтобы получить доступ к данным. Cisco сообщила, что среди украденной информации оказались «имя клиента, название организации, адрес, уникальный идентификатор пользователя Cisco, адрес электронной почты, номер телефона и метаданные учетной записи», такие как дата её создания.

При этом компания не уточнила, сколько пользователей пострадало в результате этой утечки. Cisco является известным клиентом Salesforce. Эксперты Bleeping Computer предполагают, что утечка данных Cisco может быть частью серии атак, нацеленных на компании, использующие услуги Salesforce. Среди жертв хакеров оказались такие известные фирмы, как американская страховая компания Allianz Life, ритейлер предметов класса люкс Tiffany, австралийская авиакомпания Qantas и многие другие.