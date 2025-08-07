МТС продолжает усиливать сеть 4G по всей Беларуси

Компания МТС реализовала очередной этап масштабного расширения сети четвертого поколения. На территории 19 районов страны для абонентов дополнительно стали доступны более 120 секторов базовых станций 4G. Улучшение качества связи почувствуют жители Бреста, Витебска и Гродно, а также других населенных пунктов, в том числе в сельской местности.

Базовые станции 4G работают в трех диапазонах: 800, 1800 и 2600 МГц, обеспечивая устойчивое соединение, высокую скорость передачи данных и качественные голосовые вызовы по технологии VoLTE.

Всего с начала года сеть МТС усилена почти на 650 базовых станций LTE. Развитие сети затрагивает как крупные областные и районные центры, так и небольшие населенные пункты, что позволяет обеспечить стабильный доступ к цифровым сервисам на всей территории Беларуси.

Связь четвертого поколения (LTE) является самым современным стандартом мобильной связи из действующих в стране. Благодаря последовательному улучшению покрытия в партнерстве с единым инфраструктурным оператором 4G, компаний beCloud, сегодня услуги МТС на базе сети четвертого поколения охватывают территорию, на которой проживает 99,37% населения страны.