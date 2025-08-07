Google представила ИИ-репетитора Guided Learning

В преддверии нового учебного года компания Google представила новый инструмент под названием Guided Learning («Управляемое обучение») в Gemini. Этот инструмент функционирует как своего рода ИИ-репетитор, помогающий пользователям углубить понимание материала, а не просто получать ответы на вопросы.

На прошлой неделе аналогичный инструмент был запущен компанией OpenAI для чат-бота ChatGPT. Он также предназначен не просто для предоставления ответов, а для развития навыков критического мышления у пользователей. Существует мнение, что чат-боты на основе ИИ могут подрывать процесс обучения, предоставляя прямые ответы. Новые инструменты от Google и OpenAI, похоже, направлены на исправление этой ситуации. Обе компании представляют их как средства обучения, а не просто системы для поиска ответов.

Guided Learning даёт возможность чат-боту Gemini детально разбирать задачи и настраивать объяснения под потребности пользователей, используя изображения, диаграммы, видео и интерактивные тесты для развития и проверки знаний, а не только для получения готовых решений. Google утверждает, что этот инструмент помогает пользователям понять не только «как» решать определённые задачи, но и «почему» результаты могут быть такими.

Кроме того, Google анонсировала общее улучшение возможностей Gemini в образовательной сфере. Теперь система будет автоматически вставлять изображения, диаграммы и видеоматериалы с YouTube в свои ответы, чтобы упростить понимание сложных тем. Пользователи также смогут запросить у Gemini создание карточек и учебных пособий на основе результатов тестов и других учебных материалов.

В среду Google также объявила о предложении для студентов из США, Японии, Индонезии, Южной Кореи и Бразилии бесплатной годовой подписки на тарифный план Google AI Pro. Этот план включает расширенный доступ к Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Veo 3, Deep Research и другим инструментам ИИ.