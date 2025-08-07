ИИ-кодер Jules от Google стал доступен всем разработчикам

Google официально завершила бета-тестирование своего ИИ-агента Jules для программирования, всего через два месяца после его публичного анонса на конференции I/O. Инструмент, основанный на технологии Gemini 2.5 Pro, теперь доступен как полноценный продукт с четкой ценовой моделью и улучшенной политикой конфиденциальности, разработанной на основе данных реального использования.

Решение о переходе от бета-версии к полноценному релизу было принято благодаря стабильной работе сервиса. Jules представляет собой асинхронный инструмент, созданный на базе агентной архитектуры. Он интегрируется с GitHub, клонирует репозитории в виртуальные машины Google Cloud и с помощью ИИ вносит изменения или обновления в код, позволяя разработчикам сосредоточиться на других задачах.

Изначально анонсированный как проект Google Labs в декабре, Jules стал доступен для бета-тестирования в мае 2025 года. По словам Кэти Коревец (Kathy Korevec), директора по продукту в Google Labs, значительное обновление интерфейса и улучшение качества работы стали ключевыми факторами перехода к полноценному релизу.

Совместно с запуском Google представила новую модель подписки: бесплатный тариф теперь ограничивает пользователей 15 задачами в день и тремя одновременно выполняемыми процессами (в бете лимит составлял 60 задач). Платные подписки Jules включены в Google AI Pro ($19,99 в месяц) и Ultra ($124,99 в месяц), предлагая соответственно в 5 и 20 раз больше возможностей. Коревец отметила, что такие изменения были основаны на данных реального использования в последние месяцы.

Также обновлена политика конфиденциальности Jules, делая её более прозрачной: теперь четко указано, что данные из публичных репозиториев могут использоваться для обучения ИИ, в то время как информация из приватных репозиториев остается конфиденциальной. Одной из особенностей Jules является асинхронная работа, отличающая его от других ИИ-инструментов, таких как Cursor, Windsurf и Lovable.

Пользователь может поставить задачу и отключить компьютер — агент продолжит работу в фоновом режиме. На этой неделе инструмент получил улучшенную интеграцию с GitHub: он теперь может автоматически создавать пул-реквесты и получил функцию Environment Snapshots для сохранения зависимостей и скриптов в виде снимков. Во время бета-тестирования тысячи разработчиков выполнили десятки тысяч задач, что привело к более чем 140 тысячам публичных улучшений кода. Обратная связь от пользователей помогла команде внедрить новые функции, включая повторное использование настроек для ускорения работы, интеграцию с GitHub Issues и поддержку мультимодального ввода.

Согласно данным SimilarWeb, с момента запуска бета-версии Jules зафиксировал 2,28 миллиона посещений по всему миру, 45% из которых приходилось на мобильные устройства. Основные рынки — Индия, США и Вьетнам. Однако точное количество пользователей Google не разглашает. Отметим, что Google уже использует Jules для разработки некоторых внутренних проектов и планирует активно интегрировать этот инструмент в другие рабочие процессы компании.