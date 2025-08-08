Обнаружен новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали его LunaSpy. Вместе с приёмами социальной инженерии злоумышленники, вероятно, используют зловред в качестве вспомогательного инструмента для кражи денег пользователей. На это указывают некоторые технические признаки, в том числе функциональность троянца и предлог для его установки. Летом 2025 года компания зафиксировала более трёх тысяч атак с применением LunaSpy.

Злоумышленники распространяют LunaSpy через мессенджеры под видом защитных решений, в том числе для финансовых сервисов. Зловред обладает широкой функциональностью: он способен записывать происходящее вокруг жертвы на камеру и микрофон, мониторить геолокацию, делать запись экрана, а также следить за активностью жертвы в мессенджерах и браузерах, красть пароли.

Кроме того, LunaSpy может получить доступ к журналу звонков и списку контактов на заражённом смартфоне, читать СМС. Собранные данные троянец отправляет атакующим.