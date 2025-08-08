OpenAI представила GPT-5

Компания OpenAI анонсировала GPT-5 — флагманскую модель искусственного интеллекта, которая станет основой для следующего поколения ChatGPT. Эта новинка знаменует собой переход к созданию «агентных» ИИ-систем, способных выполнять разнообразные задачи от лица пользователя.

GPT-5 представляет собой первую «унифицированную» модель OpenAI, которая сочетает логические способности моделей серии «o» с высокой скоростью отклика семейства GPT. Одним из ключевых нововведений является интеллектуальный маршрутизатор, который в реальном времени определяет оптимальный способ обработки запроса: быстро предоставить ответ или выделить больше времени для более глубокого анализа. Теперь пользователям не нужно самостоятельно настраивать параметры — процесс происходит автоматически.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), GPT-5 является «лучшей моделью в мире» и представляет собой «значительный шаг» в создании ИИ, который превосходит человека в большинстве задач. Модель не только отвечает на вопросы, но и может самостоятельно выполнять различные поручения: создавать приложения, управлять пользовательским календарём, составлять аналитические сводки по различным темам и многое другое. GPT-5 становится доступна всем бесплатным пользователям ChatGPT в качестве модели по умолчанию.

Вице-президент OpenAI по развитию ChatGPT Ник Терли (Nick Turley) отметил, что впервые самые передовые технологии ИИ становятся доступны без подписки, что соответствует миссии компании — максимально широко распространять передовые ИИ-решения.

По данным OpenAI, GPT-5 демонстрирует передовые результаты в ряде ключевых областей, опережая ИИ-модели конкурентов — таких как Anthropic, Google DeepMind и xAI — по многим бенчмаркам. Модель уверенно справляется с генерацией программного кода: в тесте SWE-bench Verified (реальные задачи из GitHub) она достигла 74,9 % успешных решений с первой попытки — чуть выше, чем у Claude Opus 4.1 от Anthropic (74,5 %) и значительно выше, чем у Gemini 2.5 Pro от Google DeepMind (59,6 %).