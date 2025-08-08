А1 представляет: полный безлимит на две SIM-карты, домашний интернет и VOKA – всего за 29 рублей в месяц!

А1 запускает уникальную акцию для новых пользователей тарифного плана «#ВсёвДом Анлим». Только с 1 августа по 30 сентября вы можете подключить комплексный тариф по суперцене.

«#ВсёвДом Анлим» включает:

Домашний интернет от 100 Мбит/с

Две SIM-карты с полным безлимитом : звонки во все сети и интернет

: звонки во все сети и интернет Доступ к онлайн-кинотеатру VOKA

И всё это – всего за 29 рублей в месяц на первые 6 месяцев.

Оформить заявку можно:

На сайте: a1.by/doma

Или по номеру 150 (бесплатно с мобильного A1)

Подключайтесь уже сегодня и наслаждайтесь качественной связью по специальной цене!

С подробными условиями акции можно ознакомиться: