А1 представляет: полный безлимит на две SIM-карты, домашний интернет и VOKA – всего за 29 рублей в месяц!

А1 запускает уникальную акцию для новых пользователей тарифного плана «#ВсёвДом Анлим». Только с 1 августа по 30 сентября вы можете подключить комплексный тариф по суперцене.
«#ВсёвДом Анлим» включает:
- Домашний интернет от 100 Мбит/с
- Две SIM-карты с полным безлимитом: звонки во все сети и интернет
- Доступ к онлайн-кинотеатру VOKA
И всё это – всего за 29 рублей в месяц на первые 6 месяцев.
Оформить заявку можно:
- На сайте: a1.by/doma
- Или по номеру 150 (бесплатно с мобильного A1)
Подключайтесь уже сегодня и наслаждайтесь качественной связью по специальной цене!
С подробными условиями акции можно ознакомиться:
- Правила проведения рекламной акции «Интернет по выгодной стоимости».
- Правила проведения рекламной акции «Мобильная связь в двойном формате».