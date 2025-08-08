Microsoft внедрила GPT-5 в Copilot

OpenAI официально представила GPT-5, и Microsoft уже начала её интеграцию в свои сервисы, такие как Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry и GitHub Copilot. GPT-5 может автоматически определять уровень сложности ответов в зависимости от контекста запроса и будет использоваться в Copilot в новом интеллектуальном режиме — Smart Mode.

Этот релиз стал частью масштабного запуска, охватывающего несколько платформ Microsoft. Новый режим позволяет ИИ-ассистенту динамически переключаться между моделями, применяя более мощную версию GPT-5 для решения логически сложных задач и более лёгкую для кратких запросов. Аналогичный подход, который OpenAI реализовала в ChatGPT для пользователей с бесплатным доступом, теперь внедрён и в экосистему Microsoft, сообщает издание The Verge. Пользователи Microsoft 365 Copilot смогут начать работать с GPT-5 уже сегодня. В корпоративном блоге компании указано, что новая модель улучшит навыки ИИ в анализе сложных вопросов, поддержании продолжительных диалогов и более точном учёте контекста. Эти улучшения особенно важны для профессиональных сценариев, требующих высокой точности и логической последовательности. Кроме того, обновление затронуло Copilot Studio, который также перешёл на GPT-5.

GitHub, в свою очередь, объявил о внедрении GPT-5 во все платные планы сервиса GitHub Copilot. Новая модель OpenAI представлена в четырёх вариантах, каждый из которых оптимизирован под конкретные типы задач. Например, базовая версия GPT-5 предназначена для логических и многоэтапных вычислений, тогда как GPT-5-chat адаптирована для корпоративных приложений и поддерживает мультимодальные диалоги с учётом контекста.

Кроме того, Microsoft открыла доступ к GPT-5 через платформу Azure AI Foundry, которая предназначена для разработки и управления приложениями на основе искусственного интеллекта. Разработчики теперь могут использовать своего рода «маршрутизатор моделей», который автоматически выбирает наиболее подходящую модель для конкретного запроса, обеспечивая оптимальное сочетание скорости и точности.