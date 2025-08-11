В Беларуси появился новый бренд зарядных станций. Это совместный проект компаний BatteryFly и Zaradka, пишет av.by.

На первом этапе обустроили два зарядных хаба. Один находится в ТЦ «Корона» на Кальварийской, 24 и может одновременно заряжать до восьми электромобилей. Другой расположен в ТЦ «Корона Дом» на Независимости, 154 и способен подключить в моменте до десяти электрокаров.

Зарядные хабы Zaradka работают на платформе BatteryFly и включены в её сеть (также функционируют через фирменное приложение оператора). Станции имеют мощность 80 кВт и предназначены для быстрой зарядки. Для подключения к электромобилям доступны разъёмы GB/T И CCS.

ЭЗС работают круглосуточно. С 22:00 до 7:00 действует ночной тариф — 0,50 руб. за 1 кВт·ч. На станциях присутствует плата за простой, чтобы водители не задерживались на них и не создавали неудобств другим.

Зарядные хабы, как ожидается, появятся и в других торговых центрах «Корона», например в Уручье. В планах оператора — охватить как Минск, так и регионы.