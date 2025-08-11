Meta приобрела ИИ-стартап WaveForms

Компания Meta приобрела стартап WaveForms, который занимается разработками и исследованиями на стыке искусственного интеллекта и аудио. Это уже второе значительное приобретение Meta в области ИИ-аудио за последний месяц, ранее компания купила PlayAI. Ожидается, что эта сделка укрепит позиции нового подразделения Meta в сфере ИИ — Superintelligence Labs.

Стартап WaveForms, основанный всего восемь месяцев назад, недавно был оценен в $160 миллионов и привлек $40 миллионов от венчурного фонда Andreessen Horowitz. Компания работала над решением «речевого теста Тьюринга», который необходим для различения человеческой речи и речи, сгенерированной искусственным интеллектом. Кроме того, WaveForms также занималась разработкой «общего эмоционального интеллекта», который фокусируется на понимании самосознания и управлении эмоциями.

Сообщается, что к Meta присоединились два соучредителя WaveForms — Алексис Конно (Alexis Conneau), ранее работавший в Meta и OpenAI, и бывший рекламный стратег Google Корали Леметр (Coralie Lemaitre). Пока неясно, собирается ли третий соучредитель и технический директор WaveForms Картикай Хандельвал (Kartikay Khandelwal) присоединиться к Meta, а также какие последствия сделка окажет на остальные четырнадцать сотрудников стартапа.