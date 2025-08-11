LG обновила популярную серию OLED-мониторов UltraGear

LG анонсировала новые модели OLED-мониторов UltraGear серии «A» в трех размерах: 45, 39 и 34 дюйма. Эти мониторы сохраняют стиль предыдущих версий, но получили ряд улучшений в области портов, звука и других функций.

45-дюймовый UltraGear 45GX900A оснащён панелью Gen 2 WOLED с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц. Он включает в себя порт USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт и встроенные стереодинамики мощностью 7 Вт. Ожидаемая цена составляет около 1700 долларов. 39-дюймовый UltraGear 39GX900A также использует панель Gen 2 WOLED с разрешением 1440p и имеет соотношение сторон 21:9, частоту обновления 240 Гц и изогнутый экран радиусом 800R. В этом мониторе также присутствует USB Type-C с зарядкой 65 Вт и стереодинамики мощностью 7 Вт. Цена на него составляет примерно 1100 долларов.

34-дюймовый UltraGear 34GX900A предлагает разрешение 1440p, время отклика всего 0,03 мс и частоту обновления 240 Гц. Среди портов можно найти DisplayPort, HDMI, USB и аудиоразъём. В этой модели убрали Ethernet, но добавили стереодинамики. Ее цена приблизительно составляет 1300 долларов. Кроме того, LG Display продемонстрировала новые технологии на выставке K-Display 2025, включая крупные OLED-панели с яркостью до 4000 нит и игровые мониторы с частотой обновления до 720 Гц.