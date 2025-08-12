Александр Лукашенко подписал указ, направленный на развитие сотовой связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа подписал указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Документ подписан в целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг.

Указ предусматривает создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования. Кроме того, определяются особенности приемки таких объектов в эксплуатацию. 

