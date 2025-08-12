В Беларуси планируют разработать концепцию развития искусственного интеллекта. Об этом рассказал БЕЛТА генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

Принятие законодательного акта довольно длительный процесс, отметил Сергей Кругликов. "Он может занимать и несколько лет. Модельный закон "О технологиях искусственного интеллекта" был принят 18 апреля 2025 года Межпарламентской ассамблеей СНГ. Разрабатывался он с мая 2023 года. По идее, он должен был приниматься только в ноябре. Фактически мы с опережением, что тоже очень позитивно, утвердили его. Закон рекомендован для всех государств - участников СНГ при использовании в своем национальном законодательстве. Есть основа, теперь нужно разрабатывать концепцию развития искусственного интеллекта в Беларуси. Это будет краткосрочный документ, потому что технологии развиваются и шагают быстрее, чем люди успевают их осознать. Это надо сделать на хорошем законодательном уровне. Продукт должен быть верифицирован в любой предметной области, тогда он будет востребован и принесет пользу", - поделился планами директор института.

По его словам, для масштабного использования искусственного интеллекта в Беларуси необходимо выпустить пакет стандартов. "Мы надеемся, что, как и планировалось ранее, на базе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси будет создан национальный технический комитет по стандартизации в сфере искусственного интеллекта. Уже отозвалось более 30 партнеров, которые готовы войти в комитет и предоставить своих экспертов для того, чтобы выпускать стандарты и другую законодательную базу в этой области, - добавил Сергей Кругликов. - Нужно учитывать риски, которые может вызвать та или иная технология, включая искусственный интеллект. Правильно их поняв, мы определяем, какой свод законодательных актов необходим для их минимизации. Можно внедрить ИИ везде, но кто подтвердит, что заложенное в "черном ящике" является правильным? Надо верифицировать и гарантировать, что он не принесет вред".