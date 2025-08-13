МТС рассказал о схемах фейковых трейдинговых и инвестиционных платформ

МТС предупреждает о волне мошенничества, связанной с поддельными инвестиционными платформами и трейдингом. Злоумышленники обещают высокий доход с минимальными рисками, но на деле лишь выманивают деньги, оставляя пользователей без вложений. Если вас просят перевести дополнительные средства для вывода прибыли или оплатить комиссии — будьте начеку.

Мошенники создают поддельные сайты и приложения, которые имитируют настоящие инвестиционные платформы. Чаще всего такие проекты рекламируются через мессенджеры или соцсети. Пользователю предлагают зарегистрироваться, пополнить счет и начать «зарабатывать».

Как отмечает МТС, такие схемы наносят значительный ущерб доверчивым пользователям, играя на их желании быстро заработать. После регистрации пользователь видит, как его «прибыль» растет в личном кабинете. Однако при попытке вывести деньги злоумышленники требуют оплатить комиссию, дополнительные налоги или внести еще большую сумму для активации вывода средств. В итоге деньги исчезают, а платформа перестает отвечать на запросы.

Примеры схем:

Фейковые трейдинговые платформы : вам предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции или другие активы. На фальшивом сайте показываются графики, которые демонстрируют «рост» ваших вложений.

: вам предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции или другие активы. На фальшивом сайте показываются графики, которые демонстрируют «рост» ваших вложений. Поддельные «стартапы» : мошенники обещают высокий доход за инвестиции в несуществующие проекты, часто сопровождая это красивыми презентациями.

: мошенники обещают высокий доход за инвестиции в несуществующие проекты, часто сопровождая это красивыми презентациями. Рекламные кампании с участием фейковых знаменитостей: используются поддельные интервью с известными людьми, которые якобы «инвестировали» в данный проект.

МТС рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы защитить свои финансы:

Не доверяйте обещаниям гарантированного дохода : любая инвестиция связана с рисками. Если вам обещают 100% прибыль без риска — это обман.

: любая инвестиция связана с рисками. Если вам обещают 100% прибыль без риска — это обман. Проверяйте платформу : используйте только официальные сайты и приложения для инвестиций.

: используйте только официальные сайты и приложения для инвестиций. Не переводите деньги незнакомым людям : если вам предлагают перевести деньги на «личный» счет менеджера — это явный признак мошенничества.

: если вам предлагают перевести деньги на «личный» счет менеджера — это явный признак мошенничества. Избегайте незнакомых ссылок : не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах и социальных сетях.

: не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Ищите отзывы: найдите информацию о компании в интернете. Часто о мошенниках уже есть негативные отзывы.

Если вы стали жертвой или заметили подозрительные действия, сообщите об этом в правоохранительные органы. Для защиты своих данных и финансов: