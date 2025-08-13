МТС рассказал о схемах фейковых трейдинговых и инвестиционных платформ

МТС предупреждает о волне мошенничества, связанной с поддельными инвестиционными платформами и трейдингом. Злоумышленники обещают высокий доход с минимальными рисками, но на деле лишь выманивают деньги, оставляя пользователей без вложений. Если вас просят перевести дополнительные средства для вывода прибыли или оплатить комиссии — будьте начеку.
Мошенники создают поддельные сайты и приложения, которые имитируют настоящие инвестиционные платформы. Чаще всего такие проекты рекламируются через мессенджеры или соцсети. Пользователю предлагают зарегистрироваться, пополнить счет и начать «зарабатывать».
Как отмечает МТС, такие схемы наносят значительный ущерб доверчивым пользователям, играя на их желании быстро заработать. После регистрации пользователь видит, как его «прибыль» растет в личном кабинете. Однако при попытке вывести деньги злоумышленники требуют оплатить комиссию, дополнительные налоги или внести еще большую сумму для активации вывода средств. В итоге деньги исчезают, а платформа перестает отвечать на запросы.
Примеры схем:
- Фейковые трейдинговые платформы: вам предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции или другие активы. На фальшивом сайте показываются графики, которые демонстрируют «рост» ваших вложений.
- Поддельные «стартапы»: мошенники обещают высокий доход за инвестиции в несуществующие проекты, часто сопровождая это красивыми презентациями.
- Рекламные кампании с участием фейковых знаменитостей: используются поддельные интервью с известными людьми, которые якобы «инвестировали» в данный проект.
МТС рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы защитить свои финансы:
- Не доверяйте обещаниям гарантированного дохода: любая инвестиция связана с рисками. Если вам обещают 100% прибыль без риска — это обман.
- Проверяйте платформу: используйте только официальные сайты и приложения для инвестиций.
- Не переводите деньги незнакомым людям: если вам предлагают перевести деньги на «личный» счет менеджера — это явный признак мошенничества.
- Избегайте незнакомых ссылок: не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах и социальных сетях.
- Ищите отзывы: найдите информацию о компании в интернете. Часто о мошенниках уже есть негативные отзывы.
Если вы стали жертвой или заметили подозрительные действия, сообщите об этом в правоохранительные органы. Для защиты своих данных и финансов:
- Установите антивирусное ПО и избегайте установки приложений из непроверенных источников.
- Не вводите реквизиты банковских карт на незнакомых сайтах.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.
- В мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp перепроверьте настройки конфиденциальности и запретите поиск контакта по номеру телефона для незнакомых пользователей.
- Будьте внимательны к входящим звонкам с неизвестных номеров, особенно с префиксами, которые отличаются от +375.
- На устройствах Android и iOS активируйте функции заглушения и блокировки нежелательных звонков — инструкция для Android, руководство для iOS.
- При подозрении на мошенничество немедленно прекратите диалог и сообщите информацию в милицию по номеру 102.
Горячие темы